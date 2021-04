L'Europe en quête de projets sur l'hydrogène

Dans le cadre de l'Alliance européenne pour un hydrogène propre lancé en juillet 2020, la Commission européenne cherche des projets. Elle invite les quelque 1 000 membres de l'Alliance à présenter des projets liés à l'hydrogène « renouvelable et sobre en carbone ». « Il s'agit d'une étape importante dans la constitution d'une réserve de projets viables permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie de l'hydrogène », explique la Commission. La limite de soumission des projets est fixée au 7 mai. La prochaine réunion du Forum de l'hydrogène, qui se tiendra les 17 et 18 juin, examinera les projets soumis et permettra la mise en relation des différents acteurs.

L'Alliance européenne pour l'hydrogène propre réunit des entreprises, des pouvoirs publics nationaux et locaux, des représentants de la société civile et d'autres parties prenantes. L'idée est de réunir les principaux acteurs (industriels, société civile, Commission, États…) pour lever les barrières et créer de nouvelles coopérations autour de l'hydrogène. Elle doit permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie hydrogène de l'Europe à savoir : installer un parc d'électrolyseurs à hydrogène de 6 gigawatts (GW) et produire jusqu'à 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2024, puis atteindre une puissance de 40 GW et 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030.