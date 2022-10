L'alliance européenne pour l'industrie solaire sera mise en place à la fin de l'année

Ce 11 octobre, la Commission européenne lance les travaux pour constituer une alliance européenne de l'industrie solaire photovoltaïque. Celle-ci fait partie des mesures de la Stratégie de l'Union européenne (UE) pour l'énergie solaire, présentée le 18 mai 2022, dans le cadre du plan REPowerEU.

La Commission publiera un appel à y adhérer en novembre prochain. Elle réunira des acteurs industriels, des instituts de recherche, des associations de consommateurs, des ONG et d'autres parties prenantes intéressées par le secteur solaire photovoltaïque. Son but est de développer les technologies de fabrication de produits et de composants solaires photovoltaïques innovants.

L'alliance aidera l'UE à atteindre plus de 320 gigawatts (GW) de capacité solaire photovoltaïque nouvellement installée d'ici à 2025, et près de 600 GW d'ici à 2030, souligne l'exécutif européen, dans un communiqué. « L'inauguration de l'alliance pour l'industrie solaire photovoltaïque est attendue d'ici à la fin de l'année », annonce-t-il.

« L'alliance favorisera une industrie innovante et créatrice de valeur en Europe, et donc la création d'emplois. L'industrie solaire européenne en a déjà créé plus de 357 000. Nous avons le potentiel de doubler ces chiffres d'ici à la fin de la décennie », a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.