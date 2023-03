Résilience du bâti : l'Alliance HQE-GBC recense les bonnes pratiques

Fin 2021, l'Alliance HQE-GBC, qui regroupe les acteurs du bâtiment et de l'aménagement, a publié un cadre de définition pour un bâti plus résilient, face aux aléas climatiques. Elle lance, jusqu'au 14 avril 2023, un appel à retours d'expérience auprès des collectivités, des aménageurs et des acteurs du cadre de vie. Cet appel vise à identifier des bonnes pratiques et des réponses concrètes apportées par ces derniers pour inscrire les enjeux de l'adaptation dans leurs documents de planification, leurs stratégies territoriales ou leurs projets opérationnels ou leur patrimoine bâti existant.