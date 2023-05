Économie circulaire des bâtiments : l'Alliance HQE-GBC lance l'outil EC2

Le 23 mai, l'Alliance HQE-GBC a présenté le nouvel outil numérique, baptisé EC2, pour l'évaluation de la circularité des bâtiments. Il est développé en partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l'Agence de la transition écologique (Ademe) et le cabinet de conseils Evea. Cet outil vise à faciliter l'intégration des indicateurs d'économie circulaire dans l'évaluation environnementale des bâtiments neufs. Il permet de mesurer la performance circulaire d'un projet de construction en prenant en compte les flux de matières entrants et sortants tout au long de son cycle de vie.

Concrètement, cet outil gratuit en ligne met en œuvre les fichiers RSEE (récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale) au format de la réglementation environnementale RE 2020, déjà utilisés pour les études d'analyse du cycle de vie (ACV) des bâtiments neufs. L'outil communique avec le webservice de la base Inies, géré par l'Alliance HQE-GBC, pour rechercher les données environnementales référencées des produits de construction (FDES) et des équipements du bâtiment (PEP), afin de calculer notamment l'utilisation de matière secondaires (en kg), la matière envoyée en recyclage, les déchets non dangereux, les composants de réemploi ou la masse de matière bio-sourcée, etc.

Par ailleurs, une base de données sur les données environnementales par défaut (DED) a été consolidée dans le cadre du projet EC2 pour les données manquantes non numérisées. Les DED, recensées dans la base Inies, sont des données de substitution en l'absence de FDES et PEP qui sont mises à disposition par l'État pour réaliser les ACV des bâtiments.

L'outil EC2 a été réalisé dans le cadre des deux tests HQE Performance économie circulaire menés par l'Alliance HQE-GBC, avec les acteurs du bâtiment participants, pour mettre en évidence la complémentarité des méthodes d'évaluation environnementale d'ACV et d'analyse des flux de matière (MFA).

Le lien d'accès à cet outil sera disponible dans le cadre du lancement de l'expérimentation, qui sera « ouverte à tous les acteurs à la rentrée, pour mieux appréhender les valeurs de circularité et les ordres de grandeurs en fonction des typologies de bâtiment », annonce l'Alliance.