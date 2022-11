Le représentant de la filière verre prend la présidence de l'Alliance recyclage, en remplacement du représentant la filière acier et métaux non ferreux.

Fin octobre, Jacques Bordat a pris la présidence de l'Alliance recyclage, qui rassemble les fédérations professionnelles de quatre grandes filières de matériaux : l'acier et les métaux non ferreux, l'aluminium, le papier-carton et le verre.

Dans le cadre d'une rotation statutaire, le président de la Fédération des industries du verre succède à Stéphane Delpeyroux, qui préside l'Alliance des minerais, minéraux et métaux (A3M).

Longtemps dans l'ombre, l'Union des industries du recyclage (UIR), devenue Alliance recyclage, a su faire entrer les utilisateurs finaux de l'essentiel des matières triées dans deux instances de concertation centrales pour le déploiement de l'économie circulaire : la Commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs (Cifrep) et le Conseil national de l'économie circulaire (Cnec).