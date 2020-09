Veolia et Solvay s'allient pour recycler les batteries lithium-ion

Les groupes Veolia et Solvay créent un consortium en vue du recyclage des batteries de véhicules électriques et hybrides en Europe. Les deux entreprises « proposent de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion », ont-elles annoncé, le 9 septembre.

Le groupe belge Solvay partagera son savoir-faire afin d'optimiser l'extraction et la purification de métaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium. L'objectif est de les transformer en matières premières de haute pureté directement utilisables pour produire de nouvelles batteries.

Veolia apportera son expérience dans la gestion des déchets. Le groupe français dispose d'une usine de recyclage dans l'Est de la France, l'usine Euro Dieuze, qui démantèle les batteries de véhicules électriques depuis 2013. « L'association de procédés mécaniques et hydrométallurgiques permet ensuite de traiter les cellules actives et d'extraire les métaux actifs », explique Veolia.