Alstom s'allie à Plastic Omnium pour poursuivre l'innovation dans le ferroviaire hydrogène

Ce mardi 21 septembre, le géant de l'industrie ferroviaire, Alstom, a signé un protocole d'accord avec le groupe Plastic Omnium, spécialisé dans la mobilité à hydrogène. Le partenariat se consacrera au développement de nouveaux systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme, destinés spécifiquement au secteur ferroviaire. Une équipe d'experts en la matière a déjà été constituée pour assurer « le développement technique et commercial de solutions de stockage d'hydrogène embarquées, à la fois innovantes et compétitives, destinées au marché ferroviaire », annoncent les deux parties dans un communiqué. L'accord concernera tout d'abord le lancement d'innovations tournées vers les trains régionaux d'Alstom, en France et en Italie, dès l'année prochaine : « Ces trains pourront effectuer des voyages directs sur des lignes non électrifiées sans recourir aux énergies fossiles. »

Pour Alstom, qui vient de mettre en circulation son train à hydrogène prototypique, Coradia iLint, à Valenciennes, l'idée est de favoriser l'innovation pour faciliter l'émergence d'un « écosystème hydrogène solide » dans le secteur ferroviaire, en particulier à l'échelle régionale. « L'alliance entre le savoir-faire de Plastic Omnium dans les solutions de stockage d'hydrogène et notre savoir-faire dans les trains à hydrogène constitue, à cet égard, une étape importante pour créer une chaîne de valeur robuste et innovante dans le ferroviaire hydrogène », complète Thierry Best, directeur commercial chez Alstom.

Quant à Plastic Omnium, la signature de ce protocole d'accord devrait lui donner accès à « de nouvelles cibles de clientèle » et, ainsi, l'aider à continuer à croître. « Notre partenariat avec Alstom a pour but de développer des solutions de stockage d'hydrogène hautement performantes, qui permettront au transport ferroviaire de relever les défis du développement durable, déclare Christian Kopp, directeur général « Clean Energy Systems » de Plastic Omnium. C'est une nouvelle étape vers la mobilité zéro carbone et une preuve de plus du savoir-faire de notre groupe dans le domaine des solutions hydrogène. »