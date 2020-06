Rejets dans les Calanques : Alteo aura désormais jusqu'au 31 août pour être aux normes

La protection de l'environnement est toujours en l'an de grâce 2020 en France de toute évidence la cinquième roue du carrosse, bien loin derrière les dividendes des actionnaires, les salaires et autres émoluments des dirigeants, l'emploi (que les sociétés font pourtant aller et venir d'un coin à l'autre de la planète selon la clémence des législations et autres codes du travail - quand ils existent !) et la rétribution des banques et autres intermédiaires financiers. Sans oublier la clémence constante des hauts représentants de l'Etat, toujours plus prompts à prendre un arrêté de dérogation aux normes environnementales qu'un arrêté de création d'une réserve naturelle, de site Natura 2000, de biotope ou d'interdiction de chasser en période de gel prolongé.

Pégase | Aujourd'hui à 14h13