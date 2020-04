Le vélo, un atout pour des déplacements sécurisés post confinement

L'aménagement cyclable temporaire peut être un levier pour aider aux déplacements sécurisés post confinement. Les obstacles et leviers ont été abordés lors d'un webinaire organisé par le Cerema. Retour sur les pistes discutées.

© Frédéric Damerdji - Ville et Métropole de Montpellier L'aménagement temporaire, ouvert vendredi 24 avril, permet s'assurer une continuité une voie cyclable entre Montpellier et Castelnau-le-Lez

« Le vélo est un mode de déplacement qui permet de maintenir une distanciation sociale », a souligné Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables lors d'un webinaire organisé par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

La question des déplacements après la période de confinement se pose. Outre l'appréhension des usagers de réinvestir des espaces partagés, les transports en commun ne pourront pas absorber les mêmes flux avec les nouvelles contraintes d'espace nécessaire entre les passagers.

« Certains opérateurs comme la SNCF ont indiqué qu'en appliquant rigoureusement la distanciation dans leur train, ils ne pourraient transporter que 20 % des passagers habituels, a précisé Mathieu Chassignet, ingénieur mobilité dans la direction régionale Hauts-de-France de l'Agence de la transition écologique (Ademe) interrogé par Actu-environnement. Tout dépend du niveau de rigueur appliqué mais nous pouvons considérer qu'il y aura une réduction par deux des capacités de transport ».

Cette période de l'après confinement imposera donc de revoir les habitudes de déplacement mais également d'offrir de nouvelles possibilités de transport notamment avec le développement de pistes cyclables temporaires. « Il y a un enjeu à préparer l'espace public pour que les usagers puissent faire un choix dont la circulation à vélo de manière confortable » a indiqué Thomas Jouannot directeur de projets modes actifs du Cerema.

Un coup de pouce de l'État pourrait venir accentuer le report sur le vélo. À la demande du ministère de la Transition écologique, le Club des villes et territoires cyclables coordonne une campagne de recueil des initiatives des collectivités sur la question. L'idée est également d'identifier les freins pour les lever au plus vite. « Une quarantaine de collectivités ont déjà fait remonter des propositions, des évaluations et des cartes de ce qu'elles prévoient, a détaillé Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables. Des solutions seront proposées début mai dans le cadre d'un document guide en forme de mode d'emploi, de bonnes pratiques pour que les collectivités qui mettent en place des aménagements cyclables temporaires puissent le faire de manière coordonnée ».

Proposer des itinéraires cyclables continus

Pour sélectionner les grands axes à sécuriser, les collectivités pourraient s'appuyer sur leur schéma vélo, selon Mathieu Chassignet de l'Ademe. « Le réseau théorique pour les vélos existe. Les collectivités peuvent utiliser l'itinéraire de pistes cyclables qu'elles ont prévu de mettre en place à un horizon de 5 à 10 ans, estime-t-il. Autant utiliser ce contexte comme un accélérateur de réseau pour le vélo : une étape intermédiaire avant de les pérenniser ».

Les associations de réseaux cyclables peuvent également constituer un point d'appui. Ainsi la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) propose par exemple une carte de visualisation de ces zones à aménager en priorité et des points noirs par commune.

D'un point de vue administratif, l'ensemble des outils nécessaires semblent déjà être disponibles. « Dans la majorité des cas, sauf dans certaines situations comme à proximité des tramways ou celles nécessitant l'accord des architectes des bâtiments de France, cela relève du pouvoir de police de prise d'arrêté du gestionnaire, il faudra un avis parfois conforme ou parfois consultatif mais il n'y a pas d'obstacle majeur », a assuré Thomas Jouannot directeur de projets modes actifs du Cerema. Les procédures longues nécessaires lors d'aménagements à proximité de tram ou impliquant l'avis des architectes des bâtiments de France pourraient être exceptionnellement raccourcies. « Nous ne pouvons pas attendre les délais d'instruction classiques, a pointé Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables. Je ferai remonter ce point »

Autre difficulté qui pourrait être en discussion : les règles de gouvernance. « A l'échelle d'une métropole, toutes les collectivités doivent travailler ensemble pour réaliser un axe continu et sécurisé, c'est la difficulté », a noté Agnès Laszczyk, vice-présidente de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). Une des questions posées sera donc en cas d'opposition entre les collectivités, maires et préfets, comment débloquer rapidement la situation ?

Des vélos et des réflexes de cyclistes à développer

« Outre un bon aménagement temporaire, il faudra également permettre un accès aux vélos éventuellement avec de nouvelles aides à l'achat, à la réparation, ou à la location, nous réfléchissons à des pistes, pour l'instant rien n'est acté » a indiqué Pierre Serne. J'ai eu l'assurance de l'État qu'il y aurait des aides mises en place pour accompagner les collectivités, cela pourrait passer par les certificats d'économie d'énergie et le fonds national vélo »

Autre point à ne pas négliger : une sensibilisation des nouveaux cyclistes aux règles et comportement à adopter mais également un accès à des parkings pour vélo. « En plus de la communication, il faudrait mettre en place des contrôles et des sanctions pour que les stationnements sauvages de véhicules ne pénalisent pas les aménagements cyclables provisoires », a complété Elodie Trauchessec, animatrice mobilité à l'Ademe. Il n'y a pas toujours de la place pour un partage de voie, il faut donc réduire la vitesse pour faire cohabiter les usages ». Et parmi ces derniers, le piéton doit figurer comme un acteur à part entière. « Pour que le commerce local reparte, il ne faut pas oublier les piétons, a souligné l'animatrice mobilité de l'Ademe. Notamment dégager de l'espace sur les stationnements des voitures pour permettre de maintenir un espace de protection entre les personnes ».

Des collectivités remises en selle

« La vraie question est : sommes-nous prêts à pénaliser un peu la voiture pour faire de la place au piéton ou au vélo ? interroge Mathieu Chassignet de l'Ademe. Certains maires ont commencé par refuser ces aménagements temporaires puis ont revu leurs positions comme Bordeaux, Toulouse et Angers. C'est encourageant. Il y a une vraie demande et dans le contexte électoral, les maires suivent ».

Cette mobilisation peut également conforter et accélérer des projets en cours, comme celui du collectif Vélo Île-de-France, le RER V (RER vélo). Ce projet de réseau de voies cyclables continues pourrait compter à terme près de 650 km de pistes dont un certain nombre suivent les lignes du RER francilien. « Nous avons retenu pour la création du réseau, des pistes cyclables unidirectionnelles ou bidirectionnelles, les voies vertes existantes et des vélorues », explique Rivo Vasta, chargé de mission du Collectif vélo Ile-de-France.

Le projet a le soutien de la Région Ile-de-France et du département du Val-de-Marne. Sur un coût des travaux estimés à 500 M€, la Région s'est engagée à en financer 60 % et est prête à mobiliser jusqu'à 300 M€. Son objectif aujourd'hui : « la réalisation de plusieurs lignes provisoires très rapidement, par des aménagements souples et légers permettant de préfigurer le réseau définitif », a-t-elle assuré. L'aide régionale passera ainsi de 50 % à 60 % pour les itinéraires du RER Vélo.

L'avantage de l'aménagement provisoire, c'est que nous pouvons le modifier si cela ne convient pas Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables.

« Il y a une réflexion qui va être menée à l'échelle de l'Ile-de-France sur comment se déplacer après le 11 mai », a précisé Charlotte Guth, cheffe de la mission aménagements cyclables de Paris. Dans la capitale, l'expérience de la grève des transports en commun a déjà préfiguré les mouvements de report sur les autres modes dont le vélo. « Notre objectif est de créer des nouvelles pistes qui respectent la distanciation sociale, a indiqué Charlotte Guthnous. Nous avons regardé les lignes les plus empruntées ou potentiellement saturées et nous avons sélectionné les lignes 1, 4 et 13 ». La ville n'a pas encore finalisé son projet et poursuit les concertations avec ses partenaires. « Nous privilégions les pistes unidirectionnelles, nous garderons les bandes de stationnement existantes qui permettent souvent les livraisons, nous les décalerons dans certains cas, a ébauché la cheffe de la mission aménagements cyclables de Paris. Il a également été proposé des déplacements des zones de livraison et la modification des sens de circulation plus que la fermeture des rues pour maintenir l'accessibilité aux marchandises ».

Une classification par niveau de difficulté du projet

Certaines collectivités comme Grenoble Alpes Métropole ont choisi de passer par une classification des niveaux de difficultés pour la réalisation des aménagements. Dans les niveaux les plus complexes figurent des opérations qui impliquent une maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire comme la réalisation de plan de circulation, des modifications de plans de feux ou à proximité de lignes de tramway. « Nous nous penchons sur la nécessité d'avoir une étude globale type plan de circulation pour évaluer les impacts cumulés des différents aménagements, même en période de faible trafic, a complété Simon Labouret chargé de mission vélo de Grenoble Alpes Métropole. Cela va nous permettre une logique d'évaluation et d'adaptation ». La métropole souhaite également instaurer un observatoire en continu des aménagements pour vérifier que les options prises sont les bonnes.

Un aménagement qui autorise des ajustements

« L'avantage de l'aménagement provisoire, c'est que nous pouvons le modifier si cela ne convient pas », a rappelé Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables. Certaines villes ont effectivement misé sur la souplesse et se sont rapidement attelées à la réalisation d'aménagements cyclables temporaires, quitte à les modifier ensuite.

Montreuil compte quant à elle déployer près de 8 km de pistes cyclables temporaires sur des axes structurants. « Nous nous appuyions sur notre plan vélo 2018-2022, dans de nombreux cas nous préfigurons des pistes qui seront définitives », a expliqué Medy Sejai, directeur des espaces publics et mobilité de la ville de Montreuil. Nous avons également choisi des axes en prenant en compte la présence d'hôpitaux sur notre territoire et autour, en principe les pistes vont permettre aux bassins d'emploi d'être desservis ».

Pour régler la question des aménagements cyclables au niveau des arrêts de bus, Montreuil a opté pour l'utilisation d'une plateforme sur la voirie : celle-ci permet une circulation des cyclistes continue mais également un espace pour le quai bus, distinct de l'arrêt de bus. Le bus peut ainsi se mettre à quai sans que la circulation des cyclistes ne soit perturbée. « Nous espérons démarrer les travaux en mai avec le début du déconfinement, situe Medy Sejai. Nous ouvrirons ensuite une période d'évaluation pour estimer s'il faut améliorer la piste cyclable, la pérenniser ou la supprimer ».

La ville de Montpellier a quant à elle ouvert un premier complément d'une centaine de mètres à une voie cyclable existante vendredi 24 avril : cet aménagement temporaire permet d'assurer une continuité à la voie cyclable avenue François Delmas, entre Montpellier et Castelnau-le-Lez. Pour cela une voie de circulation routière a été supprimée sur un pont de l'itinéraire. Une autre devrait l'être entre le centre-ville et l'hôpital la semaine prochaine. Les aménagements temporaires représenteront au total 15 km pour un budget de 100 000 €. « La commande était de faire vite, mobile et léger, indique Sophie Bienvenu, ingénieure à la direction du génie urbain. La situation actuelle nous donne l'opportunité de tester les aménagements. Dans les quinze jours qui viennent nous allons mettre en place des dispositifs d'évaluation, de comptage, pour voir s'il y a saturation, si le vélo prend sa place ».