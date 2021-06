Collecte hors foyer : Citeo lance la deuxième phase de son appel à manifestation d'intérêt

Citeo lance la deuxième phase de son appel à manifestation d'intérêt (AMI) dédié à la collecte hors foyer des emballages ménagers. La première phase avait été lancée en janvier.

L'éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages ménagers compte financer et accompagner des projets de collecte sélective dans l'espace public et dans des lieux recevant du public. « Citeo estime qu'environ 300 000 tonnes d'emballages ménagers [soit 6 % des 5,5 millions de tonnes mis sur le marché] sont jetées ou triées chaque année dans des centaines de milliers de lieux publics ou privés disséminés sur le territoire ». Une enveloppe globale de 9,5 millions d'euros est allouée à cet AMI.

Préparer l'application de la loi Agec

Citeo cherche des gestionnaires d'espaces ou de lieux de consommation nomade tels que : des personnes publiques compétentes pour la collecte et/ou le traitement des emballages ménagers issus de la consommation hors foyer ainsi que celles compétentes pour la propreté ; des entreprises privées (fabricants de conteneurs, spécialiste du mobilier urbain, …) en partenariat avec des personnes publiques ; des personnes publiques ou privées gestionnaires d'établissements recevant du public (ERP). En revanche, l'AMI n'est pas ouvert aux opérateurs de collecte et traitement des déchets sans partenariat avec des collectivités locales, ni aux acteurs de la restauration sur place et aux actions portant sur le périmètre des cafés, hôtels et restaurants (CHR).

Une première phase d'échanges se tiendra jusqu'en octobre, avec une date butoir fixée au 1er octobre pour l'envoi des documents de « pré-dépôt » du dossier de candidature. Celui-ci devra être remis le 9 novembre, pour une sélection des lauréats en janvier 2022.

L'éco-organisme rappelle que cet AMI permet de préparer la mise en œuvre de deux mesures inscrites dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire (Agec) : la généralisation en 2025 de la collecte séparée dans l'espace public et le renforcement des obligations de tri des déchets de consommation courante dans les ERP.