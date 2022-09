Amiante : la Commission européenne présente une stratégie globale

L'exécutif européen présente sa proposition de directive qui abaisse la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante. Elle s'intègre dans une stratégie globale qui va de la détection de la fibre tueuse jusqu'au traitement des déchets.

C'est un plan global contre l'amiante que la Commission européenne a présenté, mercredi 28 septembre. « Bien que, depuis 2005, l'amiante soit interdit sous toutes ses formes dans l'UE, on en trouve encore dans les bâtiments les plus anciens. Cela co...