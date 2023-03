MaPrimeRénov' : l'Anah s'engage à accélérer les paiements

Les retards de paiements de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le versement de MaPrimeRénov' frappent les entreprises artisanales du bâtiment de la Capeb. Le 28 février, elles se sont faites entendre par l'Anah qui s'est engagée, auprès de la Capeb et la Fédération française du bâtiment (FFB), « à accélérer le rythme de paiement des dossiers MaPrimeRénov' contrôlés d'ici à la fin du premier trimestre 2023 », ont annoncé les organisations dans un communiqué commun.

Depuis quelques mois, les contrôles ont en effet été renforcés par l'Anah sur les chantiers de rénovation énergétique aidés par MaPrimeRénov', après une recrudescence des tentatives de fraudes. Ses contrôles se déroulent en amont de l'attribution de la prime, lors de l'instruction du dossier MaPrimeRénov', ainsi qu'après la réalisation des travaux en allant contrôler leur achèvement. Or, la Capeb et la FFB ont alerté sur ces procédures de contrôle qui allongent les délais de paiement pour les entreprises du bâtiment et les ménages, « notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des contrôles sur place ou de demander des pièces justificatives complémentaires ».

L'Anah et les fédérations professionnelles entendent, réciproquement, « répondre aux difficultés de trésorerie des entreprises, sans sacrifier la qualité des travaux réalisés ni réduire les contrôles lorsqu'ils s'avèrent nécessaires ». L'Anah s'est aussi engagée « à rester vigilante à la situation des mandataires MaPrimeRénov' et à renforcer ses actions de communication à leur égard ». Les mandataires, habilités par l'agence (délégataires de certificats d'économies d'énergie (CEE), collectivités, artisans, etc.) peuvent accompagner le demandeur de MaPrimeRénov' dans ses démarches administratives en ligne et/ou percevoir directement la subvention.