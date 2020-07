MaPrimeRénov' : les aides de l'Anah baissent pour l'isolation des murs par l'extérieur

L'Agence nationale de l'habitat annonce une baisse, ce 15 juillet, des aides de MaPrimeRénov' octroyées aux ménages pour les travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur. Les fraudes et l'augmentation des coûts justifient cette réduction.

À compter de ce mercredi 15 juillet, les forfaits d'aide de MaPrimeRénov', octroyés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), baissent pour les travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur (en façade ou pignon). Dans un communiqué, l'Anah justifie l'« ajustement » de son nouveau barème d'aide pour ce type de travaux, après avoir observé « une recrudescence de pratiques commerciales agressives et frauduleuses, ainsi qu'un début de dérive inflationniste (hausse injustifiée des devis) ».

Les ministères de l'Économie et de la Transition écologique, ont publié, le 14 juillet, le décret et l'arrêté qui actualisent les montants forfaitaires de MaPrimeRénov' attribués depuis janvier 2020 pour les dépenses d'isolation des murs par l'extérieur. Ces forfaits sont désormais portés à 75 euros le mètre carré pour les ménages aux ressources très modestes (contre 100 euros/m2 auparavant), et 60 euros/m2 pour les ménages aux ressources modestes (contre 75 euros par m2 auparavant). Le nouvel arrêté modifie l'aide qui était prévue par l'arrêté du 14 janvier 2020. De plus, la surface de murs isolés éligible à l'aide est désormais limitée à 100 m2, « afin d'éviter les surfacturations », a ajouté l'Anah.

Les dossiers de demande de primes, qui ont été déposés avant le 15 juillet, pour l'isolation thermique par l'extérieur ne sont pas concernés par ce changement d'aide. « Compte-tenu des ajustements nécessaires des systèmes d'information », les nouveaux dossiers de demande de primes pour ces travaux pourront être déposés puis instruits à compter du 1er septembre prochain sur la plateforme MaPrimeRénov' (maprimerenov.gouv.fr), a précisé l'Anah. « Dans cet intervalle (entre le 15 juillet et le 1er septembre), à titre dérogatoire, les ménages concernés par ce type de travaux pourront débuter leurs travaux avant le dépôt formel du dossier ».

« Afin d'améliorer dès les prochains mois les pratiques commerciales et la qualité des travaux », l'Anah annonce la tenue d'une concertation avec les acteurs de la filière sur le sujet de l'isolation thermique par l'extérieur. Les autres forfaits de MaPrimeRenov' restent inchangés « pour préserver la dynamique de travaux ».

Plus de 45 000 dossiers de MaPrimeRénov' désormais instruits

Plus de 60 000 dossiers de demandes de MaPrimeRénov' ont été déposés depuis janvier 2020. L'Anah a instruit plus de 45 000 dossiers depuis début avril. Les demandes d'aide concernent majoritairement des ménages très modestes qui souhaitent le plus souvent changer des équipements de chauffage (installation de pompes à chaleur ou de chauffage au bois notamment) ou isoler leur maison.

Depuis début juin dernier, un délégataire de certificats d'économies d'énergie (CEE) ou une collectivité, habilités par l'Anah, peut être mandaté par un ménage pour déposer son dossier de demande de la prime.