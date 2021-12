Le 7 décembre, les adhérents de France Énergie éolienne (FEE) ont élu Anne-Catherine de Tourtier à la présidence de l'association professionnelle.

France Énergie éolienne (FEE), qui représente les professionnels de l'éolien, a élu, le 7 décembre, Anne-Catherine de Tourtier à sa présidence. Elle succède ainsi à Nicolas Wolff pour un mandat de deux ans.

Anne-Catherine de Tourtier est la présidente de la société Nordex France. Elle en est également la directrice générale Méditerranée. Depuis 2017, elle est engagée au sein de FEE, en tant que présidente de la commission d'exploitation et membre du conseil d'administration. « Je souhaite que mon mandat se consacre à la refonte des champs d'intervention de France Énergie éolienne pour que les enjeux, notamment de redynamisation des territoires, paysages, biodiversité, équilibre terrestre-marin et d'exemplarité soient la pierre angulaire de notre action. Le chemin est encore long, mais après vingt ans consacrés à notre émergence, les résultats sont là : 9 % du mix électrique, 22 200 emplois en France et une compétitivité indiscutable », a déclaré la nouvelle présidente.