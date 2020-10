Anne Le Guennec, directrice générale France de l'activité « recyclage et valorisation des déchets » de Veolia, devient la présidente de la Confédération des métiers de l'environnement (CME).

La Confédération des métiers de l'environnement (CME) a choisi Anne Le Guennec pour nouvelle présidente. La directrice générale France de l'activité « recyclage et valorisation des déchets » de Veolia succède à Dominique Maguin, qui présidait, depuis sa création en 2017, la confédération qui rassemble les fédérations professionnelles des entreprises du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets : la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (Snefid).

Anne Le Guennec travaille depuis 20 ans pour Veolia. Elle est actuellement en charge de l'ensemble des activités de collecte, recyclage et valorisation des ressources et matières en France. Elle est diplômée de de l'Université de technologie de Compiègne.

Pour rappel, la CME pilote, aux côtés du Conseil national de l'industrie (CNI), le Comité stratégique de la filière « transformation et valorisation des déchets ». « C'est avec une gouvernance rénovée et une mission clarifiée que la CME souhaite rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur », explique la confédération qui est devenue un interlocuteur privilégié des ministères de la Transition écologique et des Finances.