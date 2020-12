Couches pour bébés : l'Anses propose à l'UE de restreindre près de 200 substances chimiques

Les substances restreintes ont des profils de « dangers sévères »

« Même si les impacts sanitaires n'ont pas pu être quantifiés et monétarisés, l'Anses considère que les bénéfices de la restriction seront significatifs », précise l'Agence dans son avis. Les substances restreintes « présentent des profils de dangers sévères et les pathologies évitées sont graves, variées et latentes : cancers (tumeurs de la peau), impacts sur la fertilité et autres effets reprotoxiques, perturbation endocrinienne et sensibilisation cutanée », prévient l'Anses. Ces pathologies « peuvent avoir indiscutablement un impact non négligeable sur la qualité de vie des futurs adultes que sont les bébés exposés ». L'Anses considère donc qu'il faut les prévenir « d'autant que le port de couches à usage unique est une pratique généralisée en Europe ». L'Agence estime que la restriction des substances visées présente aussi des surcoûts limités et, « en tous les cas proportionnés aux risques qu'elle permet d'éviter ».

Si cette proposition de restriction est adoptée, « cela signifie qu'à partir de 2024, tous les industriels qui mettent sur le marché européen soit à l'import, soit qu'ils produisent en Europe des couches pour bébés, devront respecter les restrictions », a expliqué Céline Dubois, coordinatrice scientifique à l'Anses.