L'Anses alerte sur le manque de données sanitaires liées à la 5G

Nantes ville pilote pour la 5G, selon o.f. ce w.e. : "..La majorité municipalité déploie le tapis rouge aux sociétés de téléphonie pour installer des antennes sans en référer aux citoyens" L'histoire ne fait que se répéter car plus tôt en 2016 Mme Laernoes faisait la promotion du linky, sans indiquer que le client pouvait le refuser ! En fev 2016, ErDF (Alix ARVISET) dénombrait 8 incendies LINKY, en mai 2016, Nantes Métropole n'en trouvait plus que 5 .. L' ANSES et linky en 2019 " Plus préoccupant, les experts de l’ANSES confirment leurs recommandations de 2009, qui stipulaient qu’en l’absence de données suffisantes et eu égard à l’accroissement de l’exposition dans la bande 9KHz-10MHz où se situe le Linky, il faudrait « entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour les expositions chroniques de faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites ». Les agences de santé sont à la traîne ! , Où sont les principes de précaution de S E C U R I T E S A N I T A I R E ? ? ?

J Cl M 44 | 28 janvier 2020 à 17h43