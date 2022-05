Le conseil d'administration de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) a élu son nouveau président, Antoine Bousseau. Il succède à Fabrice Rossignol.

Le 3 mai, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), qui regroupe plus de 200 entreprises spécialisées dans la gestion des déchets, a élu son nouveau président : Antoine Bousseau. À 56 ans, il succède à Fabrice Rossignol, P-DG de Suez recyclage et valorisation France, qui occupait ce poste depuis deux ans.

Antoine Bousseau est l'actuel directeur général des services aux collectivités de Suez recyclage et valorisation France. Ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris (aujourd'hui, CentraleSupélec), il a débuté sa carrière chez Suez en 1991. De 2002 à 2004, il arrive au poste de directeur technique du projet, finalement avorté par Suez Environnement, de gestion des eaux de Porto Rico. Pendant dix ans, Antoine Bousseau occupe diverses directions régionales de la Lyonnaise des eaux (désormais Eau France) avant de réintégrer la maison-mère en 2015.