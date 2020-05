Post Covid-19 : 73 organisations appellent les élus à une reconstruction écologique, sociale et sanitaire

Soixante-treize organisations de la société civile lancent un appel aux décideurs publics à « garantir une reconstruction écologique, sociale et sanitaire » dans leurs plans de relance économique, post-crise sanitaire du Covid 19. Cet appel est lancé à l'initiative du collectif étudiant Pour un réveil écologique. Il rassemble des ONG environnementales (France Nature Environnement, Fondation Nicolas Hulot, Réseau Action Climat, Extinction Rébellion, etc.), des associations citoyennes consacrées aux enjeux sociaux et démocratiques (Emmaüs, Notre affaire à tous, etc.), des collectifs de soignants (Convergence Infirmière, etc.), des syndicats étudiants (Youth For Climate France, etc.) et des think tanks (Terra Nova, The Shift Project, etc.).

Dans une pétition en ligne ouverte aux citoyens, les organisations interpellent les élus sur « des demandes concrètes ». Ils les appellent à « garantir la pérennité des activités essentielles assurées par nos services publics, à développer massivement les activités et métiers nécessaires à une reconstruction écologique et sociale » et à « imposer le ralentissement des activités qui nous mènent à des désastres écologiques et sociaux ».

« Reconstruire notre monde en conservant les méthodes d'hier ne peut que nous exposer à de nouvelles crises sanitaires, et à des désastres écologiques, aggravés par les inégalités sociales », préviennent les 73 organisations. Cette mobilisation citoyenne se poursuivra dans les semaines à venir. « La mobilisation sera rythmée par des campagnes de sollicitation des élus, à mesure que de nouvelles propositions apparaîtront dans le débat public », ont ajouté les organisations.

Les appels se sont multipliés, ces dernières semaines en France et en Europe, émanant d'ONG, de syndicats, d'élus, de parlementaires et de citoyens prônant une relance écologique et sociale.