La direction générale du Trésor lance un appel à projets pour exporter des « innovations vertes »

Soutenir l'export d'innovations françaises en matière de transition énergétique : tel est l'objectif d'un nouvel appel à projets lancé par les ministères des Affaires étrangères et de l'Économie. Le dispositif, intitulé « Solutions innovantes et durables pour l'autonomie énergétique », émane du Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (Fasep), opéré par la direction générale du Trésor.

Doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros, il se destine à financer des démonstrateurs de « technologies vertes et innovantes », réalisés par des entreprises exportatrices françaises au bénéfice d'entités publiques étrangères – en particulier, de pays en développement. En ce sens, les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, le Japon ou encore les pays d'Europe (ainsi qu'une dizaine de pays « non partenaires ») ne sont pas éligibles aux aides du Fasep. L'exportation en Russie reste possible.

« En réponse aux conséquences de la guerre en Ukraine, cette initiative aidera les entreprises à explorer de nouveaux prospects à l'export tout en accélérant la mise sur le marché de solutions durables permettant de réduire nos dépendances énergétiques », déclare la direction générale du Trésor. Énergie renouvelable innovante, hydrogène bas carbone, solution de stockage ou de sobriété énergétique, chaque proposition technologique présentée devra au moins être alimentée par des sources d'énergie décarbonées ou apporter « un réel gain d'efficacité énergétique par rapport aux systèmes existants ».

Les entreprises intéressées ont jusqu'au 15 juillet prochain pour candidater et tenter de bénéficier d'un soutien maximal de 500 000 euros. Les lauréats seront désignés en novembre 2022.