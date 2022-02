Aménageons avec la pluie : premier appel à contribution francilien pour une meilleure infiltration

Pour améliorer l'infiltration de l'eau de pluie en ville, plusieurs acteurs franciliens lance un appel à contribution jusqu'au 31 mars 2022. « La crise sanitaire liée à la Covid-19 conforte la nécessité de réfléchir à une autre manière de concevoir la ville dans laquelle la gestion des eaux pluviales peut être une ressource clé, pointe le guide de la démarche. Légitimation de la création d'espaces de ressourcement locaux ou encore renforcement des initiatives locales et citoyennes en matière de transformation des espaces urbains (agriculture urbaine, végétalisation...) sont autant d'initiatives innovantes à promouvoir. » L'objectif : restaurer la qualité des cours d'eau et permettre la baignade en milieu naturel, notamment en Marne et en Seine à partir de 2024.

Les candidatures sont ouvertes à tout porteur de projet, public ou privé. Les projets éligibles devront conduire à une gestion à la source de l'eau de pluie « au plus près de là où elle tombe » : favoriser son infiltration, sa récupération et son utilisation. Autres conditions fixées : passer par des solutions fondées sur la nature sans maintenance lourde, la valorisation de l'eau de pluie, une mise en place de pratiques innovantes en matière de concertation entre acteurs et une réflexion pour une appropriation par les riverains ou usagers des aménagements. Les projets dont les travaux ont débuté ne sont pas éligibles.

Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement technique et d'une mise en valeur de leur projet. L'agence de l'eau Seine-Normandie les accompagnera également dans le montage du dossier de demande de subvention dans le cadre des aides du 11e programme.

Note La Ville de Paris et les Départements des Hauts-de-Seine (92) de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94), la Métropole du Grand-Paris, le Siaap, l'AESN, la Drieat et le syndicat Marne Vive. Avec la participation des structures animatrices des Sage (Syndicat mixte du bassin-versant Yerres-Seine [Syage], du Syndicat mixte du bassin-versant de la Bièvre [SMBVB], de l'Association Espaces), l'Atelier parisien de l'urbanisme et les établissements publics territoriaux (Vallées Sud-Grand-Paris, Grand-Paris-Seine-Ouest, Paris-Ouest-la-Défense, Boucle nord de Seine, Plaine commune, Paris Terre d'envol, Est-Ensemble, Grand-Paris-Grand-Est, Paris-Est-Marne-et-Bois, Grand-Paris-Sud-Est Avenir, Grand-Orly-Seine-Bièvre).