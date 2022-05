À la suite de la nomination du nouveau gouvernement et en amont des élections législatives, The Shift Project lance un appel pour décarboner les services publics. Très sollicité depuis la publication de son rapport « Décarboner l'Administration publique » en octobre 2021, le think tank entend relayer la volonté de nombreux professionnels du secteur d'apporter une réponse organisée à cet enjeu. « Ils demandent des décisions, des objectifs, de la formation, de l'accompagnement et des moyens à la hauteur de l'enjeu », relate The Shift Project en s'associant à cette occasion à trois collectifs de fonctionnaires : Le Lierre, FPTE et Sens du service public.

« Nous, agents publics, avec le soutien de nombreux citoyens et usagers du service public, demandons donc une accélération urgente de la décarbonation du fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales et de tous les établissements publics », peut-on lire dans l'appel. Les signataires appellent à « l'exemplarité » de l'Administration, pour qu'elle fasse « sa part de l'effort climatique ». Ils demandent « une impulsion politique déterminée » pour que l'action ne reste pas dépendante de « la bonne volonté et de l'investissement individuel de personnels convaincus mais souvent isolés ou démunis. »

En relayant cet appel, The Shift Project conseille à tout nouvel exécutif élu ou nommé, souhaitant réussir cette transition, d'appliquer la maxime suivante : « décarbonation bien ordonnée commence par soi-même ».