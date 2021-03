Surveillance de la biodiversité terrestre : l'OFB lance un appel à manifestation d'intérêt

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour cofinancer des projets permettant d'améliorer la surveillance nationale terrestre des espèces et habitats à enjeux de conservation. Cet AMI est piloté par l'Unité mixte de service (UMS) PatriNat (patrimoine naturel), un centre de données et d'expertise sur la nature. Toute entité publique ou privée (ou un ensemble de partenaires réunis en consortium) peut déposer son dossier de candidature jusqu'au 23 mai 2021.

Les projets devront apporter de nouveaux éléments méthodologiques et opérationnels permettant d'améliorer la surveillance des espèces et/ou habitats visés, « de façon adaptée par rapport à l'état de l'art : élaborer des protocoles, définir une stratégie d'échantillonnage, développer et éprouver des indicateurs, proposer une organisation du réseau d'acteurs, planifier la gestion des données, etc. ».

L'enveloppe globale consacrée à cet AMI est d'environ 700 000 euros TTC. Quatre à sept projets environ pourront être retenus. Le montant du cofinancement accordé par l'OFB à chaque projet sélectionné sera au maximum de 90 % du coût total du projet.