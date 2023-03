Un appel à manifestation d'intérêt pour la transition énergétique des entreprises publiques locales

La Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEPL), Efficacity et le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) lancent, ce lundi 6 mars, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) auprès des entreprises publiques locales (EPL) d'aménagement dans le cadre de l'amélioration de leur performance énergie et carbone.

Les EPL sélectionnées seront accompagnées pour l'utilisation du logiciel UrbanPrint, qui « permet de quantifier l'impact énergie et carbone d'un projet d'aménagement en neuf, rénovation ou mixte, et également d'identifier les leviers d'action permettant de réduire cet impact ». Lancé en septembre 2022, il a été développé par le CSTB et Efficacity, avec le soutien de l'Ademe. UrbanPrint réalise l'analyse du cycle de vie d'un projet d'aménagement urbain en se basant sur la méthode de calcul de la performance « Quartier énergie carbone ».

« Cette méthode a vocation à être généralisée auprès des acteurs de l'aménagement afin d'accélérer la transition énergétique et climatique des villes et de rendre accessible au plus grand nombre l'évaluation environnementale à l'échelle du quartier dans la continuité de ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle des bâtiments », soulignent Efficacity et la FedEPL.

Les candidatures sont à soumettre avant le 21 avril 2023.