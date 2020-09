Un appel à manifestation d'intérêt dédié au bâtiment « low-tech »

L'association LowTech Building lance jusqu'au 30 septembre un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour expérimenter un référentiel «low-tech » appliqué au bâtiment. L'objectif de l'AMI est d'identifier des bâtiments (bureaux, commerces, services, logements), en phase de conception ou de réalisation, qui sont engagés sur les trois piliers de la démarche low-tech : la sobriété des matériaux et des usages, la raison d'être et la résilience du bâtiment.

« Nous expérimenterons aux côtés des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrages un projet de référentiel visant à valoriser ces caractères. Il ne s'agit évidemment pas de nous positionner à l'encontre de l'usage des technologies, uniquement d'en faire un usage raisonné », explique l'association. L'approche low-tech « n'interdit pas l'usage technologique dans le bâtiment (GTB, réseaux, etc.). Elle vise à son juste usage et à la maîtrise de son obsolescence ». Les projets retenus seront annoncés le 15 octobre.