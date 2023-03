La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg encouragent l'agriculture urbaine

Jusqu'au 5 mai 2023, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) lancent l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) Cités fertiles. Celui-ci vise à développer, dans des quartiers prioritaires (QPV,) des projets d'agriculture urbaine à visée productive en agriculture biologique, « basée sur des techniques agroécologiques, avec un volet fort de pédagogie et d'animation, insérés dans le tissu associatif territorial et contribuant à des dynamiques de retour à l'emploi et d'insertion ».

Cet AMI porte sur les trois terrains suivants : cité de l'Ill, propriété de la Ville de Strasbourg ; Elsau, propriété de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg ; et Neuhof, propriété de la Ville de Strasbourg.