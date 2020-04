Énergies renouvelables : 288 nouveaux projets ont été sélectionnés

Le ministère de la Transition écologique a retenu 288 nouveaux projets photovoltaïques et éoliens terrestres en métropole, en Outre-mer et en Corse, dans le cadre de plusieurs appels d'offres : centrale au sol, agrivoltaïsme et autoconsommation.

288 nouveaux projets de centrales photovoltaïques et de parcs éoliens sélectionnés



Florence Roussel, journaliste

