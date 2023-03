Éolien terrestre : peu de lauréats pour la troisième période de l'appel d'offres

Quatre projets éoliens terrestres ont été retenus dans le cadre de la troisième période de l'appel d'offres PPE2. Ils représentent une puissance cumulée de 57,6 mégawatts (MW).

La puissance recherchée était de 925 MW. Soixante dossiers ont été déposés, représentant une puissance totale de 944 MW. Mais les trois quarts des dossiers ont été recalés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), car ils ne répondaient pas aux critères de conformité fixés. « Ces vices de conformité concernent principalement les modèles de garanties financières proposées par les candidats, qui semblent avoir fait l'objet d'une interprétation erronée par certains candidats à la suite d'une modification introduite dans le cahier des charges applicable à la présente période », explique la CRE. Elle propose de relancer sous deux mois une session de rattrapage.

Le prix moyen des projets lauréats est de 76,4 €/MWh, soit « le prix le plus élevé observé depuis la mise en place de l'appel d'offres ». Selon la CRE, certains développeurs ont tenté leur chance en proposant un tarif supérieur à leurs coûts. En effet, pour la première fois, le prix plafond était confidentiel. « L'analyse des dossiers déposés (…) révèle que certains candidats ont proposé des dossiers à des tarifs très différents couvrant une large gamme de prix, probablement avec l'intention d'arriver à situer le niveau du prix plafond », souligne le régulateur. Mais il s'interroge également sur une possible inadéquation du dimensionnement actuel des tarifs d'achat et propose de les relever : « Douze dossiers ont indiqué renoncer à leur contrat obtenu via l'arrêté tarifaire en vigueur, afin de pouvoir candidater à l'appel d'offres avec des prix plus élevés (20 €/MWh d'augmentation en moyenne par rapport au tarif de l'arrêté tarifaire) ».