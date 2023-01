Photovoltaïque : sélection de 66 projets pour l'appel d'offres réservé au solaire innovant

Le ministère de la Transition écologique vient de sélectionner 66 nouveaux projets photovoltaïques dans le cadre de l'appel d'offres réservé au solaire innovant (PP2). Pour la première période de cet appel d'offres désormais pluriannuel, un total de 172,6 MWc de projets a été retenu, pour un prix moyen de 84,46 euros le mégawattheure.

Cette puissance se partage entre 31 projets de la famille 1 de l'appel d'offres, les installations innovantes au sol, et 35 projets pour la famille 2, consacrée aux installations sur bâtiments, hangars agricoles et ombrières de parking, ainsi qu'agrivoltaïques. L'appel d'offres a par exemple retenu le projet d'une centrale agrivoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Treilles (Aude) porté par Altergie Développement. Ce projet de 2,9 MWc au-dessus d'une vigne sera composée de 225 suiveurs photovoltaïques capables de coller à la trajectoire du soleil et d'apporter, quand nécessaire, un ombrage à la vigne. Autre exemple de projet retenu : celui d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire communal de Chambornay-lès-Bellevaux (Haute-Saône).

Tous projets confondus, en termes de localisation, 25 des 66 projets seront en Occitanie, 11 en Région Sud (Paca) et 10 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le reste se répartit entre la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire, la Normandie, Grand Est et les Pays de la Loire.