Vers une nouvelle autoroute ferroviaire entre Sète et Calais ?

Le ministère des Transports lance un appel à projets pour le développement d'un nouveau service d'autoroute ferroviaire entre les ports de Sète (Hérault) et Calais (Pas-de-Calais). L'État veut ainsi identifier les projets proposés par les opérateurs, qui devront être opérationnels au plus tard en 2022. Si nécessaire, un accompagnement financier au démarrage pourra être proposé. Les opérateurs intéressés ont jusqu'au 16 mai pour déposer leur dossier de candidature.

Un budget de 35 millions d'euros par an a été annoncé pour cela en juillet 2020. Il doit permettre également de relancer le train primeur entre Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Rungis (Val-de-Marne) qui a lui aussi bénéficié d'un appel à projets gouvernemental en décembre 2020. Deux opérateurs sont encore en lice : Fret SNCF et ETMF pour une réouverture de la ligne à l'été 2021.

Les deux autoroutes ferroviaires pourraient recevoir des aides à l'investissement et au fonctionnement selon les besoins.