Lancement d'un appel à projets pour sensibiliser les Français aux risques

Afin d'améliorer la sensibilisation des Français aux risques naturels et technologiques, le ministère de la Transition écologique lance un appel à projets. L'objectif est de susciter le plus grand nombre d'évènements sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et en outre-mer pour animer la première journée « Tous résilients face aux risques » prévue le 13 octobre 2022.

Atelier, conférence, rencontre, animation artistique, visite de site, immersion dans un environnement virtuel, projection d'images, etc. Toutes ces initiatives locales sont les bienvenues. Elles devront avoir pour objectifs de développer la culture sur les risques naturels et technologiques, se préparer à la survenance d'une catastrophe et développer la résilience collective.

Cet appel à projets est ouvert jusqu'au 12 septembre. Il s'inscrit dans la feuille de route ministérielle sur la culture du risques, présentée en octobre 2021 par Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique. Ces travaux ont été lancés à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol en septembre 2019 et aux inondations dramatiques d'octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes.