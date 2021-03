Qualité de l'air : les projets des collectivités soutenus par l'Ademe

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance une nouvelle édition de son appel à projets AACT-Air. Par ce biais, elle sélectionne et finance des projets visant à améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur. Pour l'édition 2020, neuf lauréats se sont partagés 440 000 euros d'aide. Il s'agit par exemple de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a réalisé une enquête auprès des ménages pour mieux connaître l'utilisation des chauffages au bois et mieux cerner les réticences, et les leviers, pour renouveler les appareils. Dans la même région, le Grand Annecy a, quant à lui, développé une charte pour identifier et mettre en œuvre les bonnes pratiques permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre liées aux chantiers du BTP.

En Bourgogne-Franche-Comté, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan a déployé sur son territoire un nombre restreint de mini-stations de surveillance de la qualité de l'air, reposant sur la technologie des microcapteurs. Autre exemple, dans les Hauts-de-France, Loos-en-Gohelle a réalisé un diagnostic, un plan d'action et une quantification des impacts sur la qualité de l'air de l'usage du vélo à l'échelle du territoire.

Pour l'édition 2021 de l'appel à projets, l'Ademe s'adresse aux collectivités territoriales ayant des problèmes de qualité de l'air extérieur liés aux polluants réglementés ou des problèmes de qualité de l'air intérieur. Elle financera des études qui ont pour objectif d'aboutir à des actions concrètes d'amélioration de la qualité de l'air. Depuis l'édition 2020, les projets R&D ne sont plus éligibles et devront être orientés vers la prochaine édition de l'appel à projets Aqacia.