Agriculture : lancement d'un appel à projets « diagnostic carbone »

Le 17 décembre, l'Agence de la transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ont annoncé le lancement de la première édition de l'appel à projets « bon diagnostic carbone ». Les pouvoirs publics cherchent des agriculteurs installés depuis moins de cinq ans qui souhaitent réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur exploitation afin d'intégrer la lutte contre le dérèglement climatique dans les orientations de leur entreprise.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 29 janvier pour déposer leur dossier. L'appel à projets est doté de 10 millions d'euros.

Concrètement, le diagnostic carbone sera mis en œuvre par les organismes d'accompagnement du secteur agricole dans le cadre d'opérations groupées. La mesure vise d'abord la réalisation d'un diagnostic et l'évaluation du potentiel de stockage de carbone de l'exploitation. Ensuite, un plan d'actions sera élaboré et un accompagnement est prévu pour, notamment, lever les freins et obstacles à la mise en œuvre effective du projet.

« Les actions retenues seront évaluées en termes de réduction des émissions de GES et de stockage de carbone avec les méthodes du Label Bas Carbone, lorsqu'elles sont disponibles », précise le ministère de l'Agriculture, qui annonce qu'un bilan sera réalisé.