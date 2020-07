Atlas de la biodiversité communale : l'OFB lance son quatrième appel à projets

Pour aider les communes et intercommunalités à réaliser un diagnostic de la biodiversité sur leur territoire, l'Office français de la biodiversité (OFB) lance la quatrième édition de l'appel à projets Atlas de la biodiversité communale (ABC). Initiés par le ministère en charge de l'environnement en 2010, les atlas visent à favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux des équipes pour mieux préserver le patrimoine naturel.

Pour candidater, l'OFB recommande de s'appuyer sur le guide du ministère en charge de l'environnement, publié en octobre 2014 : « Atlas de la biodiversité communale : S'approprier et protéger la biodiversité de son territoire, guide ABC » mais également un extrait du référentiel taxonomique TaxRef de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) (v12.0 du 23/10/18).

Pour faciliter leur partage des connaissances par les porteurs de projets ABC et permettre la consultation de l'atlas sur sa commune, un site web dédié a également été ouvert ce mois de juillet. Un appel à projets par an a été lancé depuis 2017. Au final, ces trois dernières années, 107 projets en métropole et dans les Outre-mer ont bénéficié du soutien de l'OFB. Au total, 1156 communes et intercommunalités sont déjà impliquées dans un ABC. Cette édition sera dotée de près de 2,5 millions d'euros.

La subvention accordée par l'OFB ne pourra représenter plus de 300 000 euros par projet. La date limite pour remettre les candidatures est fixée au 15 septembre 2020.