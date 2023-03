Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) lance un appel à projets pour soutenir des entreprises basées en Île-de-France ou en Normandie et proposant des solutions innovantes d'adaptation au changement climatique. Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de son dispositif CeremaLab. Il est mené en partenariat avec l'Essec, Normandie Incubation et La Turbine. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2023.