Appel à projets : 5e édition du concours i-Nov pour les start-ups et PME innovantes

Le Gouvernement a lancé, le 27 février, la 5e édition du volet i-Nov du Concours d'innovation. Il vise à soutenir des projets à fort potentiel pour l'économie française, portés par des start-ups et des PME, afin « de favoriser l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine et pouvant prétendre à une envergure mondiale ».

Parmi les neuf thématiques du concours, quatre couvrent le champ de la transition écologique et énergétique et sont opérées exclusivement par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) : énergies renouvelables, stockage et système énergétiques ; transport et mobilité durable ; industrie et agriculture éco-efficientes ; eau et biodiversité.

Le concours permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se situent entre 600 k€ et 5 M€. Il mobilise jusqu'à 80 M€ par an.

Le cahier des charges est disponible sur le site de l'Ademe, et les projets doivent être déposés avant le 12 mai 2020.