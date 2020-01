Un appel à projets pour améliorer les connaissances sur les espèces et les milieux

L'Office français de la biodiversité (OFB), le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et le CNRS lancent, via l'Unité mixte de service PatriNat (UMS PatriNat), un nouvel appel à projets pour améliorer les connaissances naturalistes. Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

« L'acquisition de connaissances "socles" (inventaires, découverte d'espèces, taxonomie, etc.) est souvent un travail bénévole réalisé par des naturalistes ou des experts amateurs passionnés, expliquent ces acteurs. Cet appel à projet original reconnaît le rôle de ces acteurs et de leurs structures (sociétés savantes, associations...) et vise notamment à les soutenir pour mieux combler les lacunes de connaissances nationales sur les espèces et les milieux. »

L'objectif est de soutenir 15 à 25 « petits projets » (terrestres, marins, Outre-mer inclus) qui ciblent des taxons peu connus, des zones peu prospectées, des milieux peu étudiés...

Lancé pour la première fois en 2018, cet appel à projets a permis d'accompagner 46 projets.

« En 2019, 14 espèces nouvelles ont été décrites, 29 signalées en France pour la première fois, plus de 4 000 données produites et plus de 1 500 photos inédites ont été apportées à l'INPN ».