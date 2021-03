Coronapistes : 194 nouveaux projets sélectionnés et financés par le plan vélo

Le ministère en charge des transports a sélectionné 194 nouveaux projets dans le cadre du troisième appel à projets « Aménagements cyclables ». Lancée en juillet 2020, en plein déploiement des pistes cyclables temporaires pour accompagner le déconfinement, cette édition visait en premier lieu à sécuriser et à résorber les discontinuités d'itinéraires cyclables mais aussi à pérenniser les pistes cyclables provisoires.

« Ce nouvel appel à projets a confirmé la mobilisation grandissante des territoires pour le développement de l'usage du vélo avec 311 projets déposés. Sur cette édition, 194 sont lauréats sur 155 territoires différents pour une aide totale de 101 millions d'euros de la part de l'État pour des investissements totaux de 461 millions d'euros » , résume le ministère des Transports. Aménagements de passerelles, franchissements de carrefours, nouveaux itinéraires, les projets sont variés et regroupés sur une carte interactive. Ils seront cofinancés par l'État via le « fonds mobilités actives » créé en 2018 par le plan vélo et doté de 350 millions d'euros sur sept ans. À travers les trois premières éditions de l'appel à projets, 215 millions d'euros ont ainsi déjà été attribués.