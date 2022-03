Un appel à projets pour assurer le séchage par la biomasse pour les industries du bois

Afin d'augmenter tout à la fois les capacités de séchage des industries du bois et valoriser les coproduits que génèrent ces entreprises, le gouvernement lance un nouvel appel à projets (APP) « Biomasse chaleur pour l'industrie du bois » (BCIB), dans le cadre du plan France 2030 et du Fonds chaleur. Porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), cet APP national est réservé aux projets de biomasse supérieurs à 6 000 MWh par an et destinés à alimenter en chaleur les industries du bois manufacturières (construction, ameublement, emballages…), pour leurs opérations de séchage, en substitution aux énergies fossiles.

Déjà important, les volumes d'écorces, de sciures ou de plaquettes ne pourront, en effet, qu'augmenter, compte tenu des évolutions prévues en matière de bois construction. Sont éligibles les projets mobilisant les ressources suivantes : plaquettes forestières et assimilées, connexes et sous-produits de l'industrie de première transformation du bois, bois fin de vie et bois déchets, granulés, sous-produits industriels, sous-produits agricoles, y compris taillis à courte rotation ou très courte rotation.

Pour garantir la performance de son projet sur les plans énergétique, économique et environnemental, le candidat devra avoir conduit une démarche d'économies d'énergie sur ses installations et optimisé leur dimensionnement thermique. Il devra aussi avoir défini un plan d'approvisionnement en biomasse adapté, en produits certifiés (PEFC, FSC ou équivalent) si possible, et prévu un système de traitement des fumées performant.

Afin de contribuer au renforcement de la filière forêt-bois, la subvention accordée sera, par ailleurs, bonifiée si le projet comprend un engagement sur un taux de contractualisation pour le bois d'au moins 30 % à l'horizon 2025 pour l'approvisionnement global de l'entreprise en bois sur pied, bois rond, rondins et plaquettes forestières.

Date limite de dépôt des dossiers : 17 mai 2022. Cet appel à projets pluriannuel comprend un deuxième volet fin 2022 et sera reconduit en 2023.