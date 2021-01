Un appel à projets pour combler les lacunes de connaissances naturalistes

Pour améliorer les connaissances naturalistes, l'Unité mixte de service PatriNat (UMS PatriNat), centre d'expertise et de données sur la nature, lance un appel à projets jusqu'au 31 janvier 2021. Ce dernier s'adresse en priorité aux associations naturalistes et sociétés savantes (au moins 50 % des projets sélectionnés). Toutefois, d'autres structures comme les auto-entrepreneurs, établissements publics, conservatoires botaniques nationaux, bureaux d'études, et gestionnaires d'espaces naturels pourront aussi être éligibles.

Une vingtaine de projets devrait être sélectionné (minimum 15 et maximum 25), pour un budget compris chacun entre 500 et 6 000 euros HT. « Toute demande supérieure à 6 000 € sera jugée inéligible », précise l'UMS PatriNat.

En 2020, 23 projets ont été retenus. La plupart de ces projets portent sur des taxons peu connus et/ou des milieux peu étudiés. Cette année, les projets qui retiendront une attention particulière, concernent l'ensemble des êtres vivants (biocénose) du sol et des invertébrés benthiques .