Appel à projets du Parc naturel marin du golfe du Lion

Le Parc naturel marin du golfe du Lion (dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude) a lancé son appel à projets annuel le 1er avril 2020. Celui-ci, opéré depuis cinq ans, vise à soutenir financièrement des actions en faveur de la connaissance, de la protection, de la mise en valeur et du développement durable de l'environnement littoral et marin.

L'appel à projets porte sur quatre thématiques spécifiquement identifiées et chaque projet présenté ne doit en traiter qu'une seule : actions pédagogiques portant sur l'environnement et le patrimoine culturel maritimes au sein d'établissements scolaires et accueillant des jeunes ; restauration et mise en valeur du patrimoine culturel maritime ; ouvrages et vidéos de mise en valeur du territoire et des enjeux marins et maritimes ; et enfin inventaires naturalistes, acquisition de données sur des enjeux de biodiversité littorale et marine.

Le montant total réservé à l'ensemble des projets est de 130 000 euros. Les candidats doivent compléter les dossiers de candidature en ligne, à déposer au plus tard le 10 mai 2020 minuit. La sélection finale des lauréats aura lieu lors de la prochaine séance du conseil de gestion du Parc naturel marin en juillet 2020.