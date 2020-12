Fermes urbaines : 27 collectivités lauréates ont été retenues

Le 7 décembre, les ministres de l'Agriculture et de la Ville ont annoncé les 27 premières collectivités lauréates de l'appel à projets « Les quartiers fertiles », lancé en février 2020. Piloté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), il vise à déployer 100 fermes urbaines dans les quartiers prioritaires de la ville.

Le plan de relance du Gouvernement a ajouté 13 millions d'euros aux 21 millions dédiés à cet appel à projets. Jardins partagés ou d'insertion, micro-fermes, sites multiservices, production en pleine terre ou hors sol... « Il existe une grande diversité des formes d'agricultures urbaines », soulignent les ministères. « Le développement de l'agriculture urbaine dans les quartiers permet de nourrir plus sainement les villes en respectant des circuits courts, de créer des emplois et d'améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers, une population qui est particulièrement impactée par la crise sanitaire, sociale et économique actuelle ».

Pour cette première phase de l'appel à projets, les 27 lauréats se partageront plus de 8 millions d'euros pour mener à bien leurs projets.

De nouveaux lauréats seront annoncés dans le courant du mois de février 2021, suite aux candidatures reçues en novembre dernier, a précisé l'Anru.