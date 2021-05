134 PME seront accompagnées pour diffuser leurs solutions pour l'environnement

Le 17 mai, les ministères de la Transition écologique et de l'Économie ont annoncé les 134 petites et moyennes entreprises (PME) lauréates de l'appel à projets « Entreprises engagées pour la transition écologique », dans le cadre de France Relance. Ces PME bénéficieront d'un accompagnement financier de l'Agence de la transition écologique (Ademe) pour la commercialisation de produits et solutions innovants, favorables à l'environnement. Elles disposeront d'une enveloppe forfaitaire de 100 000 euros, soit 13,4 millions d'euros au total, sous forme de subventions. Les projets lauréats visent principalement les secteurs du bâtiment, des transports et de la mobilité ainsi que l'économie circulaire, mais également les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, l'agriculture et l'industrie éco-efficientes.

Plus de 300 nouveaux projets ont été reçus en avril 2021 et sont encore en cours d'instruction. Pour « répondre à ce succès », la ministre Barbara Pompili a annoncé que le budget de l'appel à projets serait augmenté de 50 %, soit 8 millions d'euros supplémentaires.