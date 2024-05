Matériaux stratégiques : il ne faut pas se fier à l'accalmie actuelle, prévient l'AIE

Après deux années de hausses spectaculaires, les prix des principaux minéraux utilisés par les technologies propres ont retrouvé leur niveau post-pandémie, indique la dernière revue (1) de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), publiée le 17 mai. Le prix du lithium a chuté de 75 %, ceux du cobalt, du nickel et du graphite de 30 à 45 %, contribuant à faire baisser le prix des batteries de 14 %, détaille le document. Mais cette baisse de tension sur les matériaux indispensables aux véhicules électriques, batteries, câbles, éoliennes et panneaux solaires ne devrait pas durer, prévient l'agence. Si l'offre a, un temps, dépassé la demande, pourtant croissante, la baisse des prix a aussi entraîné un ralentissement des investissements en 2023.

Or, tous les scénarios prévoient une forte hausse des besoins. Le marché devrait ainsi doubler, pour atteindre 770 milliards de dollars en 2040 dans un scénario à + 1,5 °C. « Une analyse détaillée, projet par projet, suggère que les projets annoncés sont suffisants pour répondre à seulement 70 % des besoins en cuivre [essentiels pour les réseaux électriques] et 50 % de ceux en lithium en 2035 dans un scénario dans lequel les pays du monde entier atteignent leurs objectifs climatiques nationaux. Les marchés des autres minéraux semblent plus équilibrés, si les projets se réalisent comme prévu », indique l'AIE.

L'agence, qui a réalisé pour la première fois une évaluation des risques d'approvisionnement, géopolitiques ou environnementaux, met aussi en exergue la forte concentration géographique de l'offre. Une situation qui ne devrait pas changer : la Chine devrait conserver une position forte dans le domaine du raffinage et de la transformation. « Le lithium et le cuivre sont les plus vulnérables aux risques d'approvisionnement et de volume, tandis que le graphite, le cobalt, les terres rares et le nickel sont confrontés à des risques géopolitiques plus importants. Pour le graphite en particulier, le pipeline de projets actuel indique que l'offre disponible en dehors de l'acteur dominant ne répond qu'à 10 % des besoins en 2030 », détaille-t-elle. Par ailleurs, la plupart des minéraux sont exposés à des risques environnementaux élevés.