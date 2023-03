Un aquatextile pour dépolluer la pluie devant sa porte

Filiale du groupe québécois Solmax, Tencate Aquavia propose une nouvelle gamme de textiles destinés à filtrer les polluants lessivés par les eaux pluviales. Son nouvel aquatextile, Indi'Green, constitue une matrice imputrescible bicouche qui retient et détruit des hydrocarbures lourds, en biostimulant des micro-organismes présents naturellement dans le sol (bactéries, champignons).

Une étude réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) confirme une fixation et une dégradation de 99,9 % des hydrocarbures C10-C40 et d'environ 70 % des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Le textile Indi'Green a été conçu pour de petites surfaces perméables, confrontées à une pollution diffuse en hydrocarbures : de la taille d'une place de parking individuelle à celle d'une portion de voirie urbaine, en passant par un petit parking d'entreprise. Il complète ainsi Geoclean, l'autre gamme d'aquatextile de Tencate Aquavia, destinée davantage à de plus grandes surfaces (perméables ou non) de voiries, de plateformes industrielles ou de chantier.