RE 2020 : Barbara Pompili ne reviendra pas sur l'exclusion du gaz

Ce vendredi 22 janvier, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a présenté lors d'une conférence de presse ses priorités pour 2021. La ministre a été questionnée sur les derniers arbitrages rendus en novembre dernier concernant la place du gaz dans la prochaine réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs. La RE 2020 doit s'appliquer à l'été 2021 mais des voix s'élèvent notamment de la filière construction qui demande son report à mars 2022.

Et parmi les griefs figure l'exclusion des solutions de gaz des maisons individuelles neuves dès juillet 2021 et à partir de 2024 dans les logements collectifs neufs. Les annonces qui ont été faites sur la RE 2020 « seront suivies d'effets et sur lesquelles on ne reviendra pas », a confirmé Barbara Pompili. « On a fait le choix de ne pas favoriser le gaz comme cela a été le cas pendant longtemps parce que le gaz est une énergie qui émet des gaz à effet de serre », a-t-elle expliqué.

Toutefois, la ministre n'exclut pas « des ajustements pour faciliter ou enlever quelques obstacles qui nous seraient remontés par le biais des consultations en cours actuellement. (..) Mais sur ce point, nous sommes très clairs et nous garderons la ligne qui a été annoncée ».

Le décret sur la cinquième période des CEE publié ce premier trimestre

Par ailleurs, Barbara Pompili a précisé la publication du décret fixant la cinquième période des certificats d'économies d'énergie (CEE) « dans les semaines qui viennent ». La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) avait concerté les parties prenantes (fournisseurs d'énergie, délégataires, etc.), de juillet à septembre 2020, pour définir les modalités de cette prochaine période et le niveau de la future obligation prévue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. « Les derniers arbitrages sont en train de se faire », a indiqué la ministre et le décret pourrait être publié ce premier trimestre 2021.