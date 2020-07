Arctique : l'Union européenne lance une consultation sur sa future politique

« Mener une large réflexion sur la politique arctique de l'UE face aux nouveaux défis et perspectives dans la région, notamment sur [ses] ambitions dans le cadre du pacte vert pour l'Europe ». Tel est l'objet de la consultation publique que la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure lancent jusqu'au 6 novembre 2020.

« L'Arctique est une frontière qui évolue rapidement dans les relations internationales. Le changement climatique modifie la région de façon spectaculaire et renforce son importance géopolitique, et plusieurs acteurs entrevoient de nouvelles perspectives économiques et stratégiques dans le Grand Nord », explique Josep Borell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité.

Les questions relatives à l'Arctique couvrent un large éventail de problèmes, rappelle l'exécutif européen : changement climatique systémique, augmentation de la pression environnementale, conséquences de la fonte des glaces dont les dommages aux infrastructures, défis socio-économiques, question de sûreté et de sécurité, géopolitique.

La consultation doit permettre de réexaminer les trois priorités de l'actuelle politique de l'UE, exposée dans une communication de la Commission du 27 avril 2016 : lutte contre le changement climatique et sauvegarde de l'environnement, développement durable dans et autour de l'Arctique, coopération internationale sur les questions touchant à cette région du globe. « La science, l'innovation et un soutien fort en faveur de la coopération multilatérale sous-tendent l'approche de l'UE à l'égard de l'Arctique », explique l'exécutif européen.