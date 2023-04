Une armoire tout-en-un pour stocker et piloter l'électricité photovoltaïque

Le spécialiste en automatisme industriel Sirea a lancé, début 2023, une nouvelle gamme de shelters de stockage d'énergie solaire destinés à une clientèle industrielle ou tertiaire.

Fabriquées à Castres (81), siège de l'entreprise, ces grandes armoires électriques se greffent à des installations photovoltaïques en autoconsommation : elles stockent les excédents de production et, grâce à des algorithmes intégrés, pilotent l'énergie en fonction des besoins. Elles permettent ainsi de gérer les écarts entre la puissance indiquée sur l'abonnement au compteur et celle effectivement délivrée, parfois supérieure. Ou encore d'adapter la consommation d'un équipement (machine, climatisation) en fonction de la production solaire, préalablement mesurée et modélisée.

Disponibles en plusieurs capacités (de 100 kWh à 1 MWh), ces shelters peuvent délivrer des puissances allant de 50 à 500 kW. Mobiles et sécurisés, ces abris sont agencés pour protéger les batteries des variations thermiques, notamment celles liées au fonctionnement des onduleurs. Les batteries peuvent être neuves ou de seconde vie, issues de la mobilité.

Pour ses nouveaux shelters, Sirea annonce une garantie de 3 600 cycles environ (dix ans), qui devrait rapidement être portée à 6 000 cycles.