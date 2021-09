Un arrêté met à jour la liste des associations agréées pour la protection de l'environnement

Un arrêté, publié au Journal officiel du 10 septembre, liste les associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national. Au total, elles sont 54 à l'être. Le texte, signé il y a déjà plus de trois mois, abroge et remplace deux arrêtés pris en décembre 2018 et mars 2019.

Pour rappel, l'agrément, d'une durée de cinq ans, permet notamment à une association de s'opposer à une décision publique qui porte atteinte à l'environnement en déposant un recours devant les juridictions administratives. Sans agrément, elle doit faire la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir.

Une combinaison de trois listes

La nouvelle liste reprend les 19 associations figurant dans l'arrêté de décembre 2018, parmi lesquelles figuraient Les Amis de la Terre, France Nature Environnement (FNE), Générations futures, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) ou encore le Réseau sortir du nucléaire. Y apparaissaient aussi des représentants des chasseurs, avec la Fédération nationale des chasseurs, et une association connue pour s'opposer à l'éolien au motif de la protection des paysages (l'association Patrimoine Environnement).

Le nouvel arrêté reprend aussi les 11 associations listées dans l'arrêté de mars 2019 : l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne (Anpcen), l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), Ferus, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad), Greenpeace France, Humanité et biodiversité, Mountain Wilderness France, le Réseau Action Climat (RAC) France, Robin des bois, Surfrider Foundation Europe et l'Union nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement (UNCPIE).

Enfin, l'arrêté liste 14 associations qui ne figuraient sur aucun des deux textes abrogés. Certaines apparaissaient sur une liste publiée sur le site du ministère de la Transition écologique, à l'image d'Agir pour l'environnement et de Zero Waste (toutes deux agréées en janvier 2019, mais absentes de l'arrêté de mars 2019). Paysage de France (agréée en juin 2019), Respire (agréée en mars 2021), ou encore Réserves naturelles de France (agréée en novembre 2019) figurent aussi dans le nouvel arrêté.

Dernier détail : la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique apparaît dans l'arrêté, alors que son dernier agrément officiel date de juillet 2016. Celui-ci n'est donc plus valable à la date de publication de l'arrêté, alors qu'il l'était en mai lors de la signature du texte.