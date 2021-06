Un cahier des charges fixe les critères des PNPP à usage biostimulant

Le 17 juin, le ministère de l'Agriculture a publié, au Journal Officiel, un arrêté qui définit le cahier des charges à respecter pour la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certaines préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Le texte concerne les PNPP à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine. La loi Agriculture et alimentation de 2018 a en effet instauré une procédure d'autorisation simplifiée pour ces préparations, en les dispensant d'évaluation lorsqu'elles sont conformes à un cahier des charges.

Cet arrêté « constitue une avancée importante pour faciliter l'utilisation de ces recettes traditionnelles ou innovantes », souligne le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Ces préparations, dont la capacité à stimuler la résistance et la croissance des plantes « est parfois reconnue de façon ancestrale, peuvent contribuer à éviter ou réduire l'utilisation de produits de synthèse chimique ».

Des règles d'utilisation sont notamment prévues. Les produits contenant des huiles essentielles ne doivent pas être appliqués à moins de cinq mètres d'un point d'eau (et 20 mètres en arboriculture et culture de houblon). De même, ces produits ne doivent pas être appliqués en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, etc.). En outre, les produits issus de procédés non-thermiques ne doivent pas être utilisés à moins de trois jours de la récolte.